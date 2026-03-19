ua en ru
Чт, 19 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Лукашенко обменял политзаключенных на отмену санкций США

18:41 19.03.2026 Чт
2 мин
После переговоров в Минске освободили группу оппозиционеров
aimg Мария Науменко
Лукашенко обменял политзаключенных на отмену санкций США фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко освободил группу политических заключенных после встречи с делегацией США в Минске, на фоне договоренностей об ослаблении санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское издание"Наша Нива".

Читайте также: Беларусь при Лукашенко - всегда угроза для Украины: интервью с Тихановской

Переговоры состоялись при участии специального посланника США Джона Коула.

После встречи было объявлено об освобождении ряда оппозиционеров. Среди них - журналистка Екатерина Андреева, блогер Эдуард Пальчис и правозащитница Анастасия Лойка.

Также на свободу вышли Николай Залатаров, Сергей Мавшук, Кирилл Казей, Николай Кулешов, Денис Жализько, Павел Шпетный, Ким Самусенко, Александр Казланка и Дмитрий Кубаров.

Большинство из них были осуждены за участие в протестах или политическую деятельность после событий 2020 года.

США снимают санкции

По данным "Пул Первого", американский посланник Коул сообщил, что США взамен отменят санкции в отношении "Белинвестбанка", Банка развития и Министерства финансов Беларуси.

"Мы научились делать это быстрее. Перед визитом в Минск мы провели переговоры с Министерством финансов, другими американскими структурами, которые задействованы в применении санкций. Я вас уверяю, что на этот раз все произойдет значительно быстрее", - пообещал он.

Это не первый случай освобождения политических заключенных в Беларуси после контактов с США.

13 декабря 2025 года по итогам переговоров самопровозглашенный президент Александр Лукашенко объявил амнистию для 123 политзаключенных, среди которых были Виктор Бабарико и Мария Колесникова.

Уже 15 декабря Министерство финансов США сообщило об отмене части санкций против Беларуси, в частности в отношении компаний Belaruskali, Belarusian Potash Company и ее дочерней структуры Agrorozkvit.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Беларусь Александр Лукашенко Соединенные Штаты Америки
Новости
Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник
Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО