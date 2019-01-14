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Трамп закликав демократів приступити до роботи

Новини » Політика    14.01.2019 - 15:24
Трамп закликав демократів приступити до роботи
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США заявив, що саме демократи винні в тому, що у Штатах до сих пір не припинений "шатдаун"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав демократів приступити до роботи для того, щоб убезпечити кордон США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter американського лідера.

Так, глава США підкреслив, що саме демократи винні в тому, що в країні досі не припинений "шатдаун" - часткове зупинення роботи федеральних установ у Штатах.

Трамп закликав демократів приступити до роботи

"Я чекав усі вихідні. Демократи повинні приступити до роботи зараз. Кордон має бути захищений! Ненсі Пелосі і Чак Шумер можуть припинити "шатдаун" за 15 хвилин. Стало бути, це вина їх і демократів!" - написав американський лідер.

Нагадаємо, 10 січня Трамп покинув зустріч із лідерами Демократичної партії у двох палатах конгресу - Чаком Шумером і Ненсі Пелосі, де сторони повинні були обговорити кроки для припинення зупинки уряду ( "шатдаун").

Як писало РБК-Україна, "шатдаун" у США триває з 24 грудня 2018 року. Так, рейтинг президента США у січні знизився до 44% через зупинку роботи уряду.

Додамо також, станом на 11 січня у США через "шатдаун" близько 800 тис. американських держслужбовців не отримали зарплату.

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Новини України кордонДональд Трамп
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