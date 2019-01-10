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Трамп покинул переговоры с демократами по "шатдауну"

Новости » Политика    10.01.2019 - 00:18
Трамп покинул переговоры с демократами по "шатдауну"

Президент США требует одобрить строительство стены на границе с Мексикой

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп покинул встречу с лидерами Демократической партии в двух палатах конгресса - Чаком Шумером и Нэнси Пелоси, где стороны должны были обсудить шаги для прекращения остановки правительства ("шатдауна"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.

По его словам, переговоры не продвинутся в позитивном ключе, пока не будет одобрен вопрос финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

"Только что покинул встречу с Чаком (Шумером) и Ненси (Пелоси), лишь пустая трата времени. Я спросил, что произойдет в течение 30 дней, если я быстро все открою и возобновлю (для окончания "шатдауна", - ред.), вы одобрите план по безопасности на границе, включающий стену или металлическое ограждение? Ненси сказала нет. Я сказал пока-пока, ничто другое не сработает!", - написал Трамп.

Трамп покинул переговоры с демократами по &quot;шатдауну&quot;

Также информацию о том, что Трамп устроил демарш во время переговоров. Встреча состоялась в Белом доме.

В администрации Трампа также сообщили, что "президент будет твердо стоять за безопасность границ".

"Это включает в себя дополнительный персонал правоохранительных органов, иммиграционных судей, физический барьер, технологию борьбы с наркотиками и ресурсы для удовлетворения гуманитарных потребностей", - сообщила пресс-служба Белого дома.

Трамп покинул переговоры с демократами по &quot;шатдауну&quot;

Отметим, "шатдаун" в США продолжается с 24 деабря 2018. Частично приостановлена работа правительства из-за отсутствия финансирования. Лидеры Демократической партии в Конгрессе США Шумер и Пелоси считают строительство стены с Мексикой неэффективным и затратным проектом. Однако,  строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний Трампа.

Напмоним, ранее переговоры администрации Белого дома и Демократической партии по завершению "шатдауна" проходили 6 января. Трамп тогда назвал их неудачными.

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