Трамп назначил Маска главой новосозданного Департамента правительственной эффективности

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил бизнесмена Илона Маска главой нового Департамента правительственной эффективности. Он займется сокращением бюджетных расходов и реструктуризацией федеральных агентств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Трампа в соцсети Х.
"Я рад объявить, что Великий Илон Маск, работая вместе с американским патриотом Вивеком Рамасвами, возглавит Департамент правительственной эффективности (DOGE)", - написал победитель президентских выборов.
Трамп добавил, что вместе "эти два замечательных американца проложат путь для моей Администрации демонтировать правительственную бюрократию, сократить избыточные регулирования, сокращения расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств - что имеет важное значение для Движения "Спасем Америку".
"Это повлечет ударную волну по всей системе, и каждый, кто имеет отношение к системе и всех, кто причастен к государственному расточительству, а это очень много людей!", - отметил Илон Маск.
В сообщении также отмечается, что "новый департамент станет потенциальным "Манхэттенским проектом" нашего времени".
"Департамент правительственной эффективности будет предоставлять советы и рекомендации из-за пределов правительства, а также сотрудничать с Белым домом и Административно-бюджетным управлением для проведения широкомасштабных структурных реформ, а также создания предпринимательского подхода к невиданному ранее управлению государством", - говорится в сообщении.
Трамп добавил, что новый Департамент "должен вытеснить массовое расточительство и мошенничество, существующие в течение наших ежегодных государственных расходов в размере 6,5 триллионов долларов".
Работа Маска и Рамасвами, по словам Трампа, завершится не позже 4 июля 2026 года.
"Меньшее Правительство, с большей эффективностью и меньшей бюрократией, будет идеальным подарком для Америки на 250-ю годовщину Декларации независимости", - добавил новоизбранный президент США.
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