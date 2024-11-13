Трамп призначив Маска головою новоствореного Департаменту урядової ефективності

"Я радий оголосити, що Великий Ілон Маск, працюючи разом з американським патріотом Вівеком Рамасвамі, очолить Департамент урядової ефективності (DOGE)", - написав переможець президентських виборів.

Трамп додав, що разом "ці два чудових американці прокладуть шлях для моєї Адміністрації демонтувати урядову бюрократію, скоротити надлишкові регулювання, скорочення марнотратних витрат і реструктуризації федеральних агентств - що має важливе значення для Руху "Врятуймо Америку".

"Це спричинить ударну хвилю по всій системі, і кожен, хто має відношення до системи та всіх, хто причетний до державного марнотратства, а це дуже багато людей!", - зазначив Ілон Маск.

У повідомленні також зазначається, що "новий департамент стане потенційним "Манхеттенським проектом" нашого часу".

"Департамент урядової ефективності надаватиме поради та рекомендації з-поза меж уряду, а також співпрацюватиме з Білим домом та Адміністративно-бюджетним управлінням для проведення широкомасштабних структурних реформ, а також створення підприємницького підходу до небаченого раніше управління державою", - йдеться у повідомленні.

Трамп додав, що новий Департамент "має витіснити масове марнотратство і шахрайство, що існують впродовж наших щорічних державних витрат у розмірі 6,5 трильйонів доларів".

Робота Маска і Рамасвамі, за словами Трампа, має завершитися не пізніше 4 липня 2026 року.

"Менший Уряд, з більшою ефективністю і меншою бюрократією, буде ідеальним подарунком для Америці на 250-ту річницю Декларації незалежності", - додав новообраний президент США.