Трамп призначив Маска головою новоствореного Департаменту урядової ефективності

Новообраний президент США Дональд Трамп призначив бізнесмена Ілона Маска головою нового Департаменту урядової ефективності. Він займеться скороченням бюджетних витрат і реструктуризацією федеральних агентств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Трампа у соцмережі Х.
"Я радий оголосити, що Великий Ілон Маск, працюючи разом з американським патріотом Вівеком Рамасвамі, очолить Департамент урядової ефективності (DOGE)", - написав переможець президентських виборів.
Трамп додав, що разом "ці два чудових американці прокладуть шлях для моєї Адміністрації демонтувати урядову бюрократію, скоротити надлишкові регулювання, скорочення марнотратних витрат і реструктуризації федеральних агентств - що має важливе значення для Руху "Врятуймо Америку".
"Це спричинить ударну хвилю по всій системі, і кожен, хто має відношення до системи та всіх, хто причетний до державного марнотратства, а це дуже багато людей!", - зазначив Ілон Маск.
У повідомленні також зазначається, що "новий департамент стане потенційним "Манхеттенським проектом" нашого часу".
"Департамент урядової ефективності надаватиме поради та рекомендації з-поза меж уряду, а також співпрацюватиме з Білим домом та Адміністративно-бюджетним управлінням для проведення широкомасштабних структурних реформ, а також створення підприємницького підходу до небаченого раніше управління державою", - йдеться у повідомленні.
Трамп додав, що новий Департамент "має витіснити масове марнотратство і шахрайство, що існують впродовж наших щорічних державних витрат у розмірі 6,5 трильйонів доларів".
Робота Маска і Рамасвамі, за словами Трампа, має завершитися не пізніше 4 липня 2026 року.
"Менший Уряд, з більшою ефективністю і меншою бюрократією, буде ідеальним подарунком для Америці на 250-ту річницю Декларації незалежності", - додав новообраний президент США.
Вівек Рамасвамі - американський підприємець індійського походження, письменник та консервативний політичний діяч.
Навчався у Гарварді та став популярним у правих колах завдяки своєму бестселлеру "Woke, Inc.". В ньому засуджуються рішення деяких великих компаній запустити бізнес-стратегію на питаннях соціальної справедливості та зміни клімату.
Під час передвиборчої кампанії Рамасвамі підтримав заборону на аборти на рівні штату після шести тижнів та заявив, що хоче значно розширити повноваження президента та розформувати більшу частину федерального уряду, включаючи ФБР та Міністерство освіти.
Бізнесмен висунув свою кандидатуру на пост президента США від Республіканської партії, але в січні 2024 року зняв свою кандидатуру на виборах на користь Трампа.
Рамасвамі також висловився проти членства України в НАТО. За його словами, Київ має піти на поступки Росії, щоб покласти край війні, зокрема віддати агресору вже окуповані території.
Також бізнесмен висловився за вихід США з НАТО.
Дональд Трамп ще до офіційного оголошення своєї перемоги на виборах президента, розпочав призначення людей у свою нову команду.
Зокрема, Трамп висунув на посаду очільника Пентагону Піта Хегсета - ветерана і ведучого телеканалу Fox News.
Своїм радником з національної безпеки новообраний президент призначив Майка Волтца.
За даними CNN, Ілон Маск потужно впливає на кадрові призначення у нову команду Дональда Трампа.
У Франції стурбовані ймовірним майбутнім впливом Маска на політику адміністрації Трампа і нагадали про важливість зберігати демократію.
Детальніше про команду обраного президента читайте в матеріалі РБК-Україна "Тиждень Трампа. Що змінилося для України після виборів у США та чого чекати далі".
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