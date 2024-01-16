Скандальный противник Украины снялся с выборов в пользу Трампа

Вивек Рамасвами, бывший руководитель биотехнологической компании, мультимиллионер, снял свою кандидатуру от республиканцев на президентских выборах и поддержал Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Рамасвами, которому 38 лет, родился в Огайо в семье иммигрантов из южной Индии и стал одним из сюрпризов республиканской гонки 2024 года, в которой доминирует бывший президент Трамп.

Яростный защитник Трампа на протяжении всей предвыборной кампании, Рамасвами, вероятно, обеспечил себе место в республиканской политике в будущем благодаря своей манере поведения, богатству и воинственной предвыборной кампании.

Однако Трамп напал на него в последние дни перед кокусами в Айове, назвав его "мошенником" и заявив, что голосование за Рамасвами было голосованием за "другую сторону".

Тем не менее, Рамасвами поддержал Трампа, заявив, что Трамп является кандидатом "Америка прежде всего", который получит его полную поддержку.

"У меня нет шансов стать следующим президентом", - заявил Рамасвами своим сторонникам в Де-Мойне после того, как частичные результаты фракции в Айове показали, что он занял четвертое место с примерно 7,7% голосов.

В своей победной речи Трамп избрал более мягкий тон по отношению к Рамасвами. "Я также хочу поздравить Вивека, потому что он проделал огромную работу", - сказал Трамп.

Кто такой Рамасвами

Рамасвами учился в Гарварде и получил известность в правых кругах благодаря своему бестселлеру 2021 года "Woke, Inc.", в котором осуждаются решения некоторых крупных компаний основывать бизнес-стратегию на вопросах социальной справедливости и изменения климата.

Его боевые выступления в дебатах и пристальное внимание к средствам массовой информации, особенно социальным сетям, принесли ему известность, но также отпугнули некоторых избирателей, и осенью шумиха вокруг него утихла.

К концу 2023 года его поддержка в общенациональных опросах общественного мнения среди вероятных избирателей-республиканцев снизились до однозначных цифр.

Коллеги-кандидаты Рамасвами от республиканской партии часто проявляли раздражение по поводу новичка в дебатах. Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли сказала ему во время одной встречи: "Каждый раз, когда я слышу вас, я чувствую себя немного тупее".

Тем не менее, он получил некоторую поддержку или, по крайней мере, интерес среди либертарианских масс и мира технологий. В их число входил генеральный директор Tesla Inc. Илон Маск, который, как подтвердил Рейтер Рамасвами, осенью присутствовал на сборе средств для него.

Рамасвами говорит, что во время учебы он был либертарианцем, но разделял некоторые глубоко консервативные политические позиции.

В ходе предвыборной кампании он выступал против позитивных действий и поддержал запрет на аборты на уровне штата после шести недель, а также заявил, что хочет значительно расширить полномочия президента и расформировать большую часть федерального правительства, включая ФБР и Министерство образования.

Рамасвами также представлял растущее изоляционистское течение в Республиканской партии, когда-то состоящей из стойких внешнеполитических ястребов. Он выступил против членства Украины в НАТО и заявил, что Киев должен пойти на уступки России, чтобы положить конец войне, в том числе позволить ей сохранить за собой части Украины, которые она оккупирует.

Напомним, Трамп одержал победу с беспрецедентным отрывом на кокусах республиканцев в Айове. Трамп получил 51%, Рон ДеСантис - 21%, а Ники Хейли - 19%.

Подробнее о кандидатах в президенты читайте в материале РБК-Украина "Миграция, аборты, Украина. О чем говорят кандидаты на президентских выборах в США".