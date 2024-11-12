Неделя Трампа. Что изменилось для Украины после выборов в США и чего ждать дальше

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США наверняка обернется глобальным политическим землетрясением, которое хорошо ощутят на себе и в Украине. О том, что успел сказать и сделать Трамп на украинском направлении за последнюю неделю и на что рассчитывать в будущем – читайте в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота.

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Со дня победы Трампа на президентских выборах США прошла почти неделя, а напряжение в мировой политике, похоже, только растет. Медиа, политики и эксперты по всему миру отслеживают каждую утечку информации и намек относительно возможной позиции Трампа в отношении той или иной проблемы международной политики. И украинский вопрос, конечно, один из ключевых.

Личный контакт между Зеленским и Трампом

Официально президент США будет избран только в начале января. Однако это чисто формальная процедура и большинство мировых лидеров стали приветствовать Трампа сразу после того, как его победа стала очевидной. Что важно, в среду, 6 ноября, Трампу позвонил и президент Украины Владимир Зеленский.

"Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но мы надеемся, что Америка станет сильнее", – рассказал Зеленский 7 ноября, на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште .

Разговор длился около получаса. Во время него также присутствовал миллиардер и близкий соратник Трампа Илон Маск. Как отмечает BBC Украина, Зеленский коротко поблагодарил Маску за предоставленные Украине "Старлинки". Разговор с Трампом не касался серьезных, содержательных вещей, но получился "теплым".

Российский диктатор также попытался возобновить контакт с вновь избранным президентом США. 7 ноября, выступая на дискуссионном клубе "Валдай", Путин заявил, что поздравляет Трампа с избранием и готов вести с ним дискуссию, а РФ якобы готова работать "с любым президентом США, которому доверится американский народ".

10 ноября Washington Post сообщило со ссылкой на свои источники, что Трамп и Путин провели телефонный разговор. По данным издания, американский политик призвал диктатора избегать эскалации в Украине. Однако впоследствии пресс-секретарь Путина Песков отрицал факт звонка.

"Мы не комментируем частные разговоры между президентом Трампом и другими мировыми лидерами", – сообщил директор по коммуникациям Трампа Стивен Ченг: при этом факт разговора, со ссылкой уже на собственные источники, подтвердили и информагентство Reuters. "Они говорили или не говорили?" – спекуляции на эту тему набирали популярность в соцсетях на протяжении всего понедельника. В конце концов масла в огонь подлил и сам Трамп, опубликовав в соцсети Truth Social скриншот с перечнем мировых лидеров, с которыми он уже пообщался после победы. Путина среди них не было.

Планы по Украине и их опровержение

В контактах между Трампом и Зеленским или Путиным речь идет только о зондировании почвы. Четких деталей о плане Трампа по миру в Украине "за 24 часа", как не было, так и нет. Судя по утечкам в западных СМИ, единое видение в окружении нового президента США до сих пор отсутствует.

Так, издание The Telegraph со ссылкой на источники в окружении Трампа сообщило, что он может призвать европейские и британские войска обеспечить буферную зону между армиями Украины и России в рамках заморозки войны. Также Украина должна согласиться на отказ от вступления в НАТО в течение 20 лет. По данным издания, это якобы один из планов, рассматриваемых Трампом.

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Другой вариант плана, сообщает The Wall Street Journal, также предусматривает отказ Украины от вступления в альянс на 20 лет, но Вашингтон продолжит снабжать Украину оружием для сдерживания дальнейших нападений России.

9 ноября старший экс-советник Трампа Брайан Ланза заявил, что администрация нового президента сосредоточится на достижении мира в Украине. При этом речь не идет о сохранении территориальной целостности Украины. По словам Ланзы, администрация Трампа запросит у Киева реалистическое видение мира.

"Если президент Зеленский сядет за стол и скажет: мы можем иметь мир только если у нас будет Крым, он покажет нам, что он несерьезный", - сказал в интервью BBC Ланза.

Впоследствии представитель переходной администрации Трампа заявил Reuters, что Ланза выразил только свое собственное мнение, а его контракт завершился по окончании выборов.

Трамп только подбирает команду и формирует политические позиции, поэтому подобные заявления следует воспринимать и через призму борьбы за должности.

"Это такая конференция людей, которые претендуют или предлагают себя на определенные должности, которые во внутренних раскладах как-то играют. И поэтому они пытаются показать свою осведомленность, и то, что они могут быть полезны", – сказал исполнительный директор Центра прикладных политических РБК-Украина исследований "Пента" Александр Леонов.

Каких людей ищет Трамп в команду

Собственно, решить кадровые вопросы – это главное для Трампа. Пока что подтвержденных новостей здесь не так много. Известно, что новым постоянным представителем США при ООН станет Элис Стефаник. Она является членом комитета вооруженных сил и постоянного специального комитета Палаты представителей по разведке, но не имеет дипломатического опыта. Отличилась как ярая поклонница Трампа еще со времен его первого президентства.

В новой команде Трампа не будет двух человек, которые отличались "ястребиной" позицией по внешней политике.

Это Никки Гейли, постоянный представитель США в ООН в 2017-2018 гг. Она была соперницей Трампа на внутрипартийных выборах в этом году, поэтому считается его личным врагом.

Также не займет никаких должностей Майк Помпео, государственный секретарь и директор ЦРУ во время первого президентства Трампа. Что важно, Помпео - член совета директоров украинской компании "Киевстар".

Все это означает, что наиболее последовательные сторонники поддержки Украины из прошлой администрации Трампа не будут в нынешней, сказал директор Центра международных исследований Одесского национального университета Владимир Дубовик.

"На этот раз Трамп хочет окружить себя исключительно людьми, которые ему абсолютно верны и не посмеют ему противоречить, и в принципе разделяют его подходы. Поскольку Трамп критически относится к поддержке Украины, то и таким людям не находится места в команде. Наверное, больший вес будут иметь люди типа Илона Маска, Такера Карлсона, Дэвида Сакса и других, кто тоже не верит в дальнейшую поддержку Украины", – отметил Дубовик.

С ним соглашается и Леонов: "Я думаю, что Трамп сознательно отказывается от таких тяжеловесов, которые могут ему возражать, которые могут иметь свое мнение и так далее", – сказал эксперт.

Среди кандидатов на пост государственного секретаря, ключевую должность во внешней политике:

Ричард Гренелл, бывший посол в Германии и исполняющий обязанности директора национальной разведки;

Марк Рубио, сенатор от Флориды;

Уильям Гагерти, сенатор от Теннесси и бывший посол США в Японии;

Вивек Рамасвами, бывший кандидат в президенты, и ярый поклонник Трампа.

Стремление возглавить Госдеп, среди прочего, отражается на их риторике. К примеру, Марк Рубио, ранее склонявшийся к поддержке Киева, после победы Трампа заявил, что война в Украине "зашла в тупик" и ее нужно остановить.

Близкое окружение Трампа и Украина

В таких условиях ключевой становится роль тех, кто входит в ближний круг Трампа. Так, одним из ключевых его советников остается миллиардер Илон Маск. Напомним, что у него крайне неоднозначная позиция по поддержке Украины. С одной стороны, предоставил системы "Старлинк" для Сил обороны. С другой стороны, делал заявления о необходимости прекращения войны без отвоевания Украиной своих территорий. И даже блокировал работу "Старлинков", когда Украина их использовала в операциях против России, которые, по мнению США, могли привести к чрезмерной эскалации.

По данным CNN, Маск вряд ли займет официальный пост в команде Трампа. Вместо этого, он войдет в условную экспертную комиссию. Это позволит Маску сохранить влияние, не подпадая под ограничения, налагаемые государственной службой.

Еще одним лицом, по определению оказывающим решающее влияние на взгляды нового президента США является Дональд Трамп-младший. Он последовательно занимает позицию против Украины. С последнего, 9 ноября, в stories Instagram Трамп-младший перепостил видео с Зеленским и Трампом, подписав его: "Вы через 38 дней потеряете свою помощь".

Пост Трампа-младшего (фото: nstagram.com/donaldjtrumpjr/)

"Да, Трамп-младший давно уже последовательно занимает антиукраинскую позицию. С другой стороны, такая его позиция исходит из того, что он хорошо знает настроения отца. Это лишь подтверждает, что те, кто говорил, что антиукраинская риторика Трампа и его окружение была лишь каким-то предвыборным маневром, ошибались. Выборы прошли, и они на них выиграли, а риторика никуда не делась. Потому что она отражает их видение мира, роли США и безразличие к судьбе Украине в частности", – отметил Дубовик.

На фоне борьбы за должности в администрации Трампа Украина должна раз объяснить, почему даже в мирных инициативах, которые на руку Трампу, важно встать на сторону Киева.

"Я убежден, что Трамп будет делать все, чтобы наработать определенный драфт до своей инаугурации, чтобы в инаугурационной речи определить формат мирных переговоров, что он, как и обещал, добился мира. То есть он фактически будет играть на то, чтобы его каденция началась бурно и ярко", – говорит Леонов.

На нынешнем этапе в окружении Трампа нет явных симпатиков Украины. И так же нет откровенно пророссийских людей. Следовательно, единственный способ склонить Трампа и его окружение на сторону Украины – это четкие аргументы. И они могут поступить не только из Украины.

В среду 13 ноября состоится встреча Трампа с пока действующим главой США Джо Байденом. Среди прочего Байден попытается убедить своего преемника сохранить помощь Украине. При этом речь может идти не только о голословных заявлениях, но и более конкретных данных разведки, к которым у Трампа пока нет доступа. Вместе с тем все это не отменяет необходимость более активной работы украинских дипломатов и лоббистов с окружением нового президента США.

При написании материала использовались публикации BBC, Telegraph, Wall Street Journal, Washington Post, CNN, комментарии директора Центра международных исследований Одесского национального университета Владимира Дубовика и исполнительного директора Центра прикладных политических исследований "Пента" Александра Леонова.