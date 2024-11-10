Во Франции обеспокоены возможной ролью Маска в будущей администрации Трампа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро в интервью Le Parisien.

"Будем надеяться, что он не сделает с американской демократией то, что он сделал с Twitter. Демократия - это хрупкое сокровище", - сказал Барро, комментируя возможное назначение Маска в администрацию Трампа.

При этом глава МИД Франции подчеркнул, что партнеры не согласятся с тем, чтобы публичные дебаты переместились в дерегулируемые социальные сети "в руки особых групп интересов, будь то американские или китайские".

Министр также призвал не "повторять судьбу американских демократов" и вернуться к "истокам демократии: власти и ответственности за граждан".