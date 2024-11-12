Трамп официально объявил Майка Волтца советником по нацбезопасности
Избранный президент США Дональд Трамп официально назначил представителя от Республиканской партии Майка Волтца своим советником по национальной безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой CNN.
"Конгрессмен Майк Волтц назначен работать моим советником по национальной безопасности. Майк - первый зеленый берет, избранный в Конгресс, и раньше работал в Белом доме и Пентагоне, - сказал Трамп.
Он подчеркнул, что его будущий советник по нацбезопасности является "экспертом по угрозам со стороны Китая, России, Ирана и глобального терроризма".
"Майк был решительным сторонником моей внешнеполитической программы "Америка прежде всего" и будет большим поклонником нашего стремления к миру через силу!" - отметил избранный президент США.
Напомним, ранее агентство Reuters сообщало, что избранный президент США Дональд Трамп выбрал своим советником по национальной безопасности Майкла Волтца. Однако официального подтверждения тогда еще не было.
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