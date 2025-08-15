Трамп перед саммитом с Путиным поговорил с Лукашенко: о чем договаривались

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Обсудили освобождение политических заключенных и не только.

Как передает РБК-Украина , об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social .

"Я имел прекрасный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Цель звонка заключалась в том, чтобы поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение еще 1300 заключенных", - сообщил Трамп.

Он назвал разговор с Лукашенко "очень удачным".

"Мы обсудили много тем, в том числе визит президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем", - добавил президент США.