Трамп перед саммитом с Путиным поговорил с Лукашенко: о чем договаривались

Пятница 15 августа 2025 17:20
UA EN RU
Трамп перед саммитом с Путиным поговорил с Лукашенко: о чем договаривались Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Обсудили освобождение политических заключенных и не только.

Как передает РБК-Украина, об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

"Я имел прекрасный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Цель звонка заключалась в том, чтобы поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение еще 1300 заключенных", - сообщил Трамп.

Он назвал разговор с Лукашенко "очень удачным".

"Мы обсудили много тем, в том числе визит президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем", - добавил президент США.

Освобождение политзаключенных в Беларуси

Напомним, 21 июня при содействии США был освобожден ряд белорусских оппозиционеров.

По данным СМИ, освобождение стало возможным благодаря визиту в Минск спецпредставителя американского президента Дональда Трампа Кита Келлога.

Известно, что Келлог провел встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Лукашенко.

Заместитель Келлога Джон Коул заявил, что Беларусь освободила 14 заключенных по просьбе Трампа. Среди них был и американец.

