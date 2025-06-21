Келлог убедил Лукашенко? Тихановский и другие политзаключенные вышли на свободу

В субботу, 21 июня, белорусский оппозиционер Сергей Тихановский и другие политзаключенные вышли на свободу после тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " Наша Ніва ".

По данным СМИ, освобождение стало возможным благодаря визиту в Минск спецпредставителя Трампа Кита Келлога. Известно, что он провел встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Заместитель Келлога Джон Коул рассказал, что Беларусь по просьбе Трампа освободила 14 заключенных.

"Благодаря сильному руководству президента Трампа сегодня были освобождены 14 заключенных из Беларуси. Спасибо правительству Литвы за сотрудничество и помощь - они остаются настоящими друзьями и союзниками", - написал Коул в соцсети Х.

Помимо Тихановского, среди этих 14 людей журналист "Радио свобода" Игорь Карней. Всех их привезли в Вильнюс.

Где Тихановский и что о нем известно

Как сообщается, оппозиционер уже покинул Беларусь. В соцсетях распространялись кадры, как он его встречали, когда он вышел из автобуса.

Отметим, что Сергею Тихановскому 46 лет. Он родился в Горках, вырос в Гомеле, где окончил филологический факультет местного университета.

Затем занялся бизнесом. Организовывал концерты, открывал ночные клубы в Мозыре и Гомеле, владел сетью салонов сотовой связи и видеостудией, снимавшей рекламу для популярных брендов.

В 2019 году Тихановский создал канал "Страна для жизни", чтобы, как он сам говорил, бороться с беспределом чиновников. Менее чем за год канал стал одним из самых популярных на белорусском YouTube.

Как известно, блогер активно ездил по регионам, встречался с подписчиками и местными жителями, брал у них интервью. Люди рассказывали Тихановскому о своих проблемах, часто критикуя чиновников и власть.

Вскоре он стал одной из ключевых фигур событий 2020 года. В частности, Тихановский решил баллотироваться на пост президента, но был арестован накануне начала кампании, из-за чего не смог подать документы.

В частности, 29 мая 2020 года на законном предвыборном пикете в Гродно, Тихановский был задержан после провокации со стороны силовиков.

Спустя два месяца Лукашенко публично заявил, что Тихановского задержали по его приказу. Так называемый президент обвинил блогера в попытке организовать Майдан в Беларуси.

В результате кандидатом стала его жена Светлана Тихановская, а Сергей после ареста включился в кампанию в качестве руководителя ее штаба и доверенного лица. Пикеты в поддержку Тихановской собирали огромное количество людей по всей стране.

Издание напоминает, что "власти" Беларуси сурово наказали Тихановского за его попытки мобилизовать простых людей на политическую деятельность. Его судили в закрытом режиме в Гомельском СИЗО. В декабре 2021 года его приговорили к 18 годам колонии строгого режима по четырем политическим статьям

Позже к сроку наказания ему добавили еще полтора года за якобы злостное неповиновение администрации колонии. Сергей категорически отказался признавать вину.

Тихановского держали в полной изоляции от мира. Более двух лет о нем не было никакой информации.

Когда политзаключенного освободили сегодня за границей, его ждали сын Карней и дочь Агния, а также жена Светлана Тихановская.

Еще одно освобождение

Кроме Тихановского, Лукашенко освободил политзаключенного Игоря Карнея. Он получил известность как журналист "Радио свобода".

Известно, что Карней родился 15 февраля 1967 года в Минске. Он окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Работал в ряде белорусских и зарубежных СМИ.

Освещал темы политики, нарушения прав человека, а также работу правоохранительных органов. Известен как эссеист, автор текстов о культурном и историческом наследии Беларуси, тревел-блогер.

После признания "Радио Свабода" "экстремистской организацией", Карней прекратил сотрудничество с изданием, но остался в Беларуси.

17 июля 2023 года его арестовали. Журналистe предъявили обвинение в "участии в экстремистской организации". Вероятно, формальным поводом для преследования стали фотографии, сделанные на похоронах художника Алеся Пушкина и впоследствии опубликованные в независимых СМИ.