Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Трамп допустил, что Путина могут не позвать на пресс-конференцию после встречи на Аляске

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп может провести пресс-конференцию по итогам встречи с российским диктатором Владимиром Путиным один.

Как передает РБК-Украина, заявление американского лидера приводит CNN.

"Я проведу пресс-конференцию. Не знаю, будет ли она совместной. Мы даже это не обсуждали. Думаю, было бы неплохо провести совместную, а потом отдельные", - заявил Трамп. 

Президент также уточнил, что если встреча закончится плохо, он "просто проведет пресс-конференцию и вернется в Вашингтон". 

В случае негативной встречи Трамп хочет провести пресс-конференцию, чтобы заявить о "продолжении войны". 

Встреча Трампа и Путина

Напомним, в пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп впервые с момента начала своего второго президентского срока встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Они обсудят как войну России против Украины, так и двусторонние вопросы.

Трамп рассказал, что он планирует обсудить с Путиным возможную встречу при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Также американский лидер пообещал, что на неудачную встречу есть шанс 25%. Если встреча все же провалится, то он может ударить по России санкциями.

Владимир ПутинДональд ТрампВстреча Трампа и ПутинаВойна в Украине