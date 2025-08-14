Трамп допустил, что Путина могут не позвать на пресс-конференцию после встречи на Аляске

Президент США Дональд Трамп может провести пресс-конференцию по итогам встречи с российским диктатором Владимиром Путиным один.
Как передает РБК-Украина, заявление американского лидера приводит CNN.
"Я проведу пресс-конференцию. Не знаю, будет ли она совместной. Мы даже это не обсуждали. Думаю, было бы неплохо провести совместную, а потом отдельные", - заявил Трамп.
Президент также уточнил, что если встреча закончится плохо, он "просто проведет пресс-конференцию и вернется в Вашингтон".
В случае негативной встречи Трамп хочет провести пресс-конференцию, чтобы заявить о "продолжении войны".
Напомним, в пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп впервые с момента начала своего второго президентского срока встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.
Они обсудят как войну России против Украины, так и двусторонние вопросы.
Трамп рассказал, что он планирует обсудить с Путиным возможную встречу при участии президента Украины Владимира Зеленского.
Также американский лидер пообещал, что на неудачную встречу есть шанс 25%. Если встреча все же провалится, то он может ударить по России санкциями.