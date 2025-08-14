Трамп допустил, что Путина могут не позвать на пресс-конференцию после встречи на Аляске

"Я проведу пресс-конференцию. Не знаю, будет ли она совместной. Мы даже это не обсуждали. Думаю, было бы неплохо провести совместную, а потом отдельные", - заявил Трамп.

Президент также уточнил, что если встреча закончится плохо, он "просто проведет пресс-конференцию и вернется в Вашингтон".

В случае негативной встречи Трамп хочет провести пресс-конференцию, чтобы заявить о "продолжении войны".