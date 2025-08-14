Трамп припустив, що Путіна можуть не покликати на пресконференцію після зустрічі на Алясці

"Я проведу пресконференцію. Не знаю, чи буде вона спільною. Ми навіть цього не обговорювали. Думаю, було б непогано провести спільну, а потім окремі", - заявив Трамп.

Президент також уточнив, що якщо зустріч закінчиться погано, він "просто проведе прес-конференцію і повернеться до Вашингтона".

У разі негативної зустрічі Трамп хоче провести прес-конференцію, щоб заявити про "продовження війни".