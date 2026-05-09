Трамп допустил, что перемирие между Украиной и Россией может быть больше трех дней

Перемирие между Украиной и РФ

Напомним, в начале недели Минобороны России объявило о перемирии с Украиной 8 и 9 мая. Однако президент Владимир Зеленский призвал не ждать этого срока и начать режим "тишины" в ночь на 6 число.

Россия в свою очередь нарушила прекращение огня, атаковав несколько города Украины, из-за чего в ночь на 8 мая Киев ответил зеркально. В частности, под такой оказались как минимум Москва, Ярославль, Ростов и не только.

Президент США Дональд Трамп вечером 8 мая (по Киеву) заявил, что между Украиной и Россией будет аж трехдневное перемирие - 9, 10 и 11 числа, а также состоится обмен пленными.

После этого президент Украины Владимир Зеленский подтвердил анонс по обмену пленных, а также издал указ не исключить Красную площадь в Москве из целей Украины на время парада. Что касается других регионов, Киев будет действовать зеркально - если РФ нарушит прекращение огня, Украина поступит так же.