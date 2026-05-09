Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Трамп припустив, що перемир'я між Україною і Росією може бути більше трьох днів

02:25 09.05.2026 Сб
2 хв
Що сказав Трамп про війну Росії проти України?
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп не виключає, що перемир'я між Україною і Росією триватиме навіть після 11 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Rapid Response 47 у соцмережі Х.

Читайте також: У Путіна образилися на дозвіл Зеленського провести парад 9 травня

Під час спілкування з журналістами у Трампа запитали, чи очікує він, що оголошене ним триденне перемир'я між Україною та РФ триватиме довше за цей термін, на що лідер США сказав таке:

"Можливо. Було б добре. Я б хотів, щоб це зупинилося. Росія і Україна - це найгірше, що трапилося з часів Другої світової війни з точки зору людських втрат. 25 000 молодих солдатів щомісяця. Це безумство. Так що цілком може бути", - сказав Трамп.

Перемир'я між Україною та РФ

Нагадаємо, на початку тижня Міноборони Росії оголосило про перемир'я з Україною 8 і 9 травня. Однак президент Володимир Зеленський закликав не чекати цього терміну і почати режим "тиші" в ніч на 6 число.

Росія зі свого боку порушила припинення вогню, атакувавши кілька міст України, через що в ніч на 8 травня Київ відповів дзеркально. Зокрема, під такою виявилися як мінімум Москва, Ярославль, Ростов і не тільки.

Президент США Дональд Трамп увечері 8 травня (за Києвом) заявив, що між Україною і Росією буде аж триденне перемир'я - 9, 10 і 11 числа, а також відбудеться обмін полоненими.

Після цього президент України Володимир Зеленський підтвердив анонс щодо обміну полоненими, а також видав указ не виключати Червону площу в Москві з цілей України на час параду. Що стосується інших регіонів, Київ діятиме дзеркально - якщо РФ порушить припинення вогню, Україна вчинить так само.

Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампПеремир'я Росії та УкраїниВійна в Україні