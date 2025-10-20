RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Трамп преуменьшил значение ударов России по мирным украинцам

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп неоднозначно ответил на вопрос о российских ударах по мирным районам Украины, в результате которых гибнут гражданские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи американского лидера с премьером Австралии Энтони Албанизом.

Журналист спросил у Трампа, обсуждал ли он на прошлой неделе с российским диктатором Владимиром Путиным его удары по мирным районам Украины и требовал ли он прекратить такие атаки. 

"Да, я сделал это. Но, как вы знаете, большинство погибших - это солдаты.  Солдаты, которые гибнут в России и Украине, - это невероятно", - ответил он. 

Президент добавил, что в неделю гибнет "от 5 до 7 тысяч солдат". 

"В дополнение к этому, есть атаки на Киев и некоторые другие места. И это человеческие жизни, но большое количество человеческих жизней солдат, которые гибнут на поле боя", - сказал Трамп. 

Атаки России на мирных украинцев

Напомним, российские оккупанты буквально каждый день наносят удары по гражданским в Украине. Для этого они используют дроны, ракеты, управляемые авиабомбы и не только.

Больше всего от подобных атак страдают те населенные пункты, которые находятся ближе к линии фронта.

В частности, сегодня, 20 октября, оккупанты нанесли массированный удар по Павлоградскому району. Для атаки враг использовал ракеты и дроны.

По состоянию на сейчас известно, что в результате атаки пострадали 16 человек. 15 из них были доставлены в больницы.

18 октября оккупанты атаковали Лозовую Харьковской области. В результате удара был разрушен жилой дом, пострадили шесть человек. Также были повреждены 11 частных домов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в УкраинеРакетный ударАтака дронов