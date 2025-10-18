Россияне ударили по Лозовой на Харьковщине: горит дом, пострадали женщины

Российские оккупанты вечером, 18 октября, нанесли удар по Лозовой, что в Харьковской области. В результате обстрела разрушен дом, пострадали две женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

Чем именно атаковали россияне, пока неизвестно. Однако около часа назад Воздушные силы ВСУ предупреждали о возможных пусках из вражеской авиации. Как известно, враг запускает с самолетов авиабомбы. Мониторинговые каналы писали, что по предварительным данным, на Лозовую прилетела модифицированная авиационная бомба.

Чрезвычайники добавили, что к ликвидации привлечены спасатели, а также офицер-спасатель общины.

"Российские войска сегодня вечером нанесли удар по жилому сектору города Лозовая, что на Харьковщине. Предварительно, пострадали 2 женщины. Поврежден частный дом, возник пожар", - говорится в сообщении.

Удары РФ авиабомбами

Напомним, вчера глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что 16 октября россияне впервые с начала полномасштабной войны запустили по Николаеву две авиабомбы.

"Это впервые в принципе до Николаева долетели. Тип там устанавливается. Но это впервые с начала войны, когда окрестности города были атакованы КАБами", - сказал он.

В соцсетях писали, что враг нанес удар авиабомбой, дальность полета которой составляет около 150 км. Утверждалось, что вражеская цель летела со скоростью до 500 км/ч.

Также отметим, что в июне были слухи, что россияне впервые пытались ударить авиабомбами по Днепру.

Позже тогда еще руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что РФ использовала бомбу-ракету "Гром-1". Украинские защитники ее сбили.