Россияне ударили по Лозовой на Харьковщине: горит дом, пострадали женщины
Российские оккупанты вечером, 18 октября, нанесли удар по Лозовой, что в Харьковской области. В результате обстрела разрушен дом, пострадали две женщины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.
"Российские войска сегодня вечером нанесли удар по жилому сектору города Лозовая, что на Харьковщине. Предварительно, пострадали 2 женщины. Поврежден частный дом, возник пожар", - говорится в сообщении.
Чрезвычайники добавили, что к ликвидации привлечены спасатели, а также офицер-спасатель общины.
Чем именно атаковали россияне, пока неизвестно. Однако около часа назад Воздушные силы ВСУ предупреждали о возможных пусках из вражеской авиации. Как известно, враг запускает с самолетов авиабомбы. Мониторинговые каналы писали, что по предварительным данным, на Лозовую прилетела модифицированная авиационная бомба.
Удары РФ авиабомбами
Напомним, вчера глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что 16 октября россияне впервые с начала полномасштабной войны запустили по Николаеву две авиабомбы.
"Это впервые в принципе до Николаева долетели. Тип там устанавливается. Но это впервые с начала войны, когда окрестности города были атакованы КАБами", - сказал он.
В соцсетях писали, что враг нанес удар авиабомбой, дальность полета которой составляет около 150 км. Утверждалось, что вражеская цель летела со скоростью до 500 км/ч.
Также отметим, что в июне были слухи, что россияне впервые пытались ударить авиабомбами по Днепру.
Позже тогда еще руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что РФ использовала бомбу-ракету "Гром-1". Украинские защитники ее сбили.