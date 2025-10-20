Трамп применшив значення ударів Росії по мирних українцях

Журналіст запитав у Трампа, чи обговорював він минулого тижня з російським диктатором Володимиром Путіним його удари по мирних районах України і чи вимагав він припинити такі атаки.

"Так, я зробив це. Але, як ви знаєте, більшість загиблих - це солдати. Солдати, які гинуть у Росії та Україні, - це неймовірно", - відповів він.

Президент додав, що на тиждень гине "від 5 до 7 тисяч солдатів".

"На додаток до цього, є атаки на Київ і деякі інші місця. І це людські життя, але велика кількість людських життів солдатів, які гинуть на полі бою", - сказав Трамп.