Трамп преуменьшил значение ударов России по мирным украинцам

Президент США Дональд Трамп неоднозначно ответил на вопрос о российских ударах по мирным районам Украины, в результате которых гибнут гражданские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи американского лидера с премьером Австралии Энтони Албанизом.

Журналист спросил у Трампа, обсуждал ли он на прошлой неделе с российским диктатором Владимиром Путиным его удары по мирным районам Украины и требовал ли он прекратить такие атаки.

"Да, я сделал это. Но, как вы знаете, большинство погибших - это солдаты. Солдаты, которые гибнут в России и Украине, - это невероятно", - ответил он.

Президент добавил, что в неделю гибнет "от 5 до 7 тысяч солдат".

"В дополнение к этому, есть атаки на Киев и некоторые другие места. И это человеческие жизни, но большое количество человеческих жизней солдат, которые гибнут на поле боя", - сказал Трамп.