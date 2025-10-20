Трамп преуменьшил значение ударов России по мирным украинцам
Президент США Дональд Трамп неоднозначно ответил на вопрос о российских ударах по мирным районам Украины, в результате которых гибнут гражданские.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи американского лидера с премьером Австралии Энтони Албанизом.
Журналист спросил у Трампа, обсуждал ли он на прошлой неделе с российским диктатором Владимиром Путиным его удары по мирным районам Украины и требовал ли он прекратить такие атаки.
"Да, я сделал это. Но, как вы знаете, большинство погибших - это солдаты. Солдаты, которые гибнут в России и Украине, - это невероятно", - ответил он.
Президент добавил, что в неделю гибнет "от 5 до 7 тысяч солдат".
"В дополнение к этому, есть атаки на Киев и некоторые другие места. И это человеческие жизни, но большое количество человеческих жизней солдат, которые гибнут на поле боя", - сказал Трамп.
Атаки России на мирных украинцев
Напомним, российские оккупанты буквально каждый день наносят удары по гражданским в Украине. Для этого они используют дроны, ракеты, управляемые авиабомбы и не только.
Больше всего от подобных атак страдают те населенные пункты, которые находятся ближе к линии фронта.
В частности, сегодня, 20 октября, оккупанты нанесли массированный удар по Павлоградскому району. Для атаки враг использовал ракеты и дроны.
По состоянию на сейчас известно, что в результате атаки пострадали 16 человек. 15 из них были доставлены в больницы.
18 октября оккупанты атаковали Лозовую Харьковской области. В результате удара был разрушен жилой дом, пострадили шесть человек. Также были повреждены 11 частных домов.