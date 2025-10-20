ua en ru
Політика

Трамп применшив значення ударів Росії по мирних українцях

Вашингтон, Понеділок 20 жовтня 2025 19:58
UA EN RU
Трамп применшив значення ударів Росії по мирних українцях Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп неоднозначно відповів на запитання про російські удари по мирних районах України, внаслідок яких гинуть цивільні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі американського лідера з прем'єром Австралії Ентоні Албанізом.

Журналіст запитав у Трампа, чи обговорював він минулого тижня з російським диктатором Володимиром Путіним його удари по мирних районах України і чи вимагав він припинити такі атаки.

"Так, я зробив це. Але, як ви знаєте, більшість загиблих - це солдати. Солдати, які гинуть у Росії та Україні, - це неймовірно", - відповів він.

Президент додав, що на тиждень гине "від 5 до 7 тисяч солдатів".

"На додаток до цього, є атаки на Київ і деякі інші місця. І це людські життя, але велика кількість людських життів солдатів, які гинуть на полі бою", - сказав Трамп.

Атаки Росії на мирних українців

Нагадаємо, російські окупанти буквально щодня завдають ударів по цивільних в Україні. Для цього вони використовують дрони, ракети, керовані авіабомби і не тільки.

Найбільше від подібних атак страждають ті населені пункти, що розташовані ближче до лінії фронту.

Зокрема, сьогодні, 20 жовтня, окупанти завдали масованого удару по Павлоградському району. Для атаки ворог використовував ракети та дрони.

Станом на зараз відомо, що внаслідок атаки постраждали 16 осіб. 15 із них було доправлено до лікарень.

18 жовтня окупанти атакували Лозову Харківської області. Унаслідок удару було зруйновано житловий будинок, постраждали шестеро людей. Також було пошкоджено 11 приватних будинків.

