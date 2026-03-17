Трамп пригрозил наказывать медиа за "неправильные" новости об Иране

Президент США Дональд Трамп пригрозил забирать лицензии у американских медиа за "неправильное" освещение операции в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP и Axios .

Американский президент разозлился из-за публикаций в медиа, которые ему не нравятся. Они вместе с министром обороны Питом Хэгсетом поставили под сомнение патриотизм новостных агентств из-за их репортажей.

Федеральный комитет по коммуникациям (FCC) предупредил, что медиа могут потерять свои лицензии, если не будут избегать публикации "фейковых новостей".

FCC контролирует только лицензии телеканалов США, таких как CBS, NBC и ABC, и действительно может отклонить возобновление лицензии для них. В то же время он не имеет власти над такими медиа, как NYT и WSJ, которых Трамп обвинил в "неправильном" освещении событий.

Axios сообщает, что глава FCC Брендан Карр заявил, что американские медиа потеряют лицензии, если "не будут работать в интересах общества".

"Закон четкий. Вещатели должны действовать в интересах общества, и они потеряют лицензию, если этого не сделают", - подчеркнул он.

Напомним, недавно Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты фактически уже победили в войне против Ирана, а вопрос заключается лишь в том, когда именно завершатся боевые действия.