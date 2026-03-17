Трамп пригрозил наказывать медиа за "неправильные" новости об Иране
Президент США Дональд Трамп пригрозил забирать лицензии у американских медиа за "неправильное" освещение операции в Иране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP и Axios.
Американский президент разозлился из-за публикаций в медиа, которые ему не нравятся. Они вместе с министром обороны Питом Хэгсетом поставили под сомнение патриотизм новостных агентств из-за их репортажей.
Федеральный комитет по коммуникациям (FCC) предупредил, что медиа могут потерять свои лицензии, если не будут избегать публикации "фейковых новостей".
FCC контролирует только лицензии телеканалов США, таких как CBS, NBC и ABC, и действительно может отклонить возобновление лицензии для них. В то же время он не имеет власти над такими медиа, как NYT и WSJ, которых Трамп обвинил в "неправильном" освещении событий.
Axios сообщает, что глава FCC Брендан Карр заявил, что американские медиа потеряют лицензии, если "не будут работать в интересах общества".
"Закон четкий. Вещатели должны действовать в интересах общества, и они потеряют лицензию, если этого не сделают", - подчеркнул он.
Напомним, недавно Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты фактически уже победили в войне против Ирана, а вопрос заключается лишь в том, когда именно завершатся боевые действия.
В то же время Израиль планирует продолжать свою военную кампанию против Ирана еще минимум три недели. По данным израильских чиновников, пока остаются "тысячи" невыполненных целей.
Между тем The Wall Street Journal сообщало со ссылкой на источники, что некоторые советники Трампа начали призывать его завершать войну. Это происходит на фоне подорожания нефти и опасений, что затяжной конфликт будет иметь негативные политические последствия.