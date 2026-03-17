Трамп пригрозив карати медіа за "неправильні" новини про Іран

19:07 17.03.2026 Вт
Президент США розлютився через новини про Іран, які йому не сподобались
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп пригрозив забирати ліцензії в американських медіа за "неправильне" висвітлення операції в Ірані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP та Axios.

Читайте також: Для цього немає жодної причини: Трамп заявив, що не готовий оголосити перемогу над Іраном

Американський президент розлютився через публікації в медіа, які йому не подобаються. Вони разом з міністром оборони Пітом Гегсетом поставили під сумнів патріотизм новинних агентств через їхні репортажі.

Федеральний комітет з комунікацій (FCC) попередив, що медіа можуть втратити свої ліцензії, якщо не уникатимуть публікації "фейкових новин".

FCC контролює лише ліцензії телеканалів США, таких як CBS, NBC та ABC, і дійсно може відхилити поновлення ліцензії для них. Водночас він не має влади над такими медіа, як NYT та WSJ, яких Трамп звинуватив у "неправильному" висвітленні подій.

Axios повідомляє, що голова FCC Брендан Карр заявив, що американські медіа втратять ліцензії, якщо "не працюватимуть в інтересах суспільства".

"Закон чіткий. Мовники повинні діяти в інтересах суспільства, і вони втратять ліцензію, якщо цього не зроблять", - підкреслив він.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати фактично вже перемогли у війні проти Ірану, а питання полягає лише в тому, коли саме завершаться бойові дії.

Водночас Ізраїль планує продовжувати свою військову кампанію проти Ірану ще щонайменше три тижні. За даними ізраїльських посадовців, наразі залишаються "тисячі" невиконаних цілей.

Тим часом The Wall Street Journal повідомляло з посиланням на джерела, що деякі радники Трампа почали закликати його завершувати війну. Це відбувається на тлі подорожчання нафти та побоювань, що затяжний конфлікт матиме негативні політичні наслідки.

Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп Піт Гегсет
Новини
"Експерти готові негайно": Україна відновить "Дружбу" за європейські гроші, - ЄС
"Експерти готові негайно": Україна відновить "Дружбу" за європейські гроші, - ЄС
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО