Трамп пригрозил Ирану беспрецедентной бомбардировкой из-за ядерной сделки

Американский президент Дональд Трамп угрожает Ирану бомбардировкой, если власти страны не заключат ядерную сделку с США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Во время интервью Трамп пригрозил Ирану не только "бомбардировкой", но и "повторными тарифами". Американский президент готов принять такие радикальные меры, если Иран откажется от заключения соглашения с США, которое гарантировало бы отказ страны от разработки ядерного оружия.
"Если они не заключат соглашение - будет бомбардировка. Такая бомбардировка, которой они никогда раньше не видели", - сказал Трамп об Иране.
По словам американского президента, сейчас представители США и Ирана "ведут переговоры".
Однако в заявлении в воскресенье, 30 марта, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что отвергает прямые переговоры с США по ядерной программе страны.
Он пояснил, что Иран ответил на письмо Трампа относительно переговоров о новой ядерной сделке. Тегеран, мол, открыт к диалогу с Вашингтоном, но только через посредников.
Президент Ирана отметил, что продолжение переговорного процесса будет зависеть от поведения американской стороны.
Напомним, в 2015 году между Ираном и США, Россией, Китаем, Францией, Британией, а также Германией было заключено соглашение, которое ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на снятие санкций. В 2018 году Трамп вышел из соглашения и возобновил санкции против Ирана, что привело к эскалации напряженности и отказу Тегерана от некоторых обязательств.
Однако теперь Трамп хочет подписать новое ядерное соглашение с Ираном. По данным СМИ, недавно Трамп в письме к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи потребовал заключить новое ядерное соглашение в течение двух месяцев.
Хаменеи отверг предложение США о переговорах, назвав его "обманом" и заявив, что диалог с администрацией Трампа лишь "затянет узел санкций и усилит давление на Иран".
В администрации Трампа ответили на отказ Хаменеи вести переговоры с Вашингтоном. Лидеру Ирана советуют поставить интересы народа выше террора.
А недавно спецпредставитель президента США Стив Уиткофф намекнул, что США могут прибегнуть к военным действиям против Ирана в случае отказа последнего от ядерной сделки.
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