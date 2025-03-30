Трамп пригрозив Ірану "безпрецедентним бомбардуванням" через ядерну угоду

Під час інтерв’ю Трамп пригрозив Ірану не лише "бомбардуванням", але й "повторними тарифами". Американський президент готовий вжити таких радикальних заходів, якщо Іран відмовиться від укладення угоди зі США, що гарантувала б відмову країни від розробки ядерної зброї.

"Якщо вони не укладуть угоду - буде бомбардування. Таке бомбардування, якого вони ніколи раніше не бачили", - сказав Трамп про Іран.

За словами американського президента, наразі представники США та Ірану "ведуть переговори".

Однак у заяві в неділю, 30 березня, президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що відкидає прямі переговори зі США щодо ядерної програми країни.

Він пояснив, що Іран відповів на лист Трампа щодо переговорів про нову ядерну угоду. Тегеран, мовляв, відкритий до діалогу з Вашингтоном, але лише через посередників.

Президент Ірану зазначив, що продовження переговорного процесу буде залежати від поведінки американської сторони.

Ядерна угода США та Ірану

Нагадаємо, у 2015 році між Іраном та США, Росією, Китаєм, Францією, Британією, а також Німеччиною було укладено угоду, яка обмежувала ядерну програму Тегерану в обмін на зняття санкцій. У 2018 році Трамп вийшов з угоди та відновив санкції проти Ірану, що призвело до ескалації напруженості та відмови Тегерану від деяких зобов'язань.

Однак тепер Трамп хоче підписати нову ядерну угоду з Іраном. За даними ЗМІ, нещодавно Трамп у листі до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї висунув вимогу укласти нову ядерну угоду протягом двох місяців.