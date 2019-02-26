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Трамп прибув у В'єтнам на зустріч з Кім Чен Ином


Трамп приземлився в міжнародному аеропорту В'єтнаму Нойбай

Президент США Дональд Трамп прибыл во Вьетнам на второй саммит американского лидера с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Yonhap.

Трамп приземлился в международном аэропорту Вьетнама "Нойбай", откуда, как ожидается, он должен отправиться в отель JW Marriott.

Также Трамп написав в своем Twitter, что он уже во Вьетнаме.

"Только что прибыл во Вьетнам. Спасибо всем людям за отличный прием в Ханое", - написал он.

Напомним, сегодня утром Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на встречу с Трампом. Лидер Северной Кореи проехал город Дундан, который находится на границе с Китаем.

Отметим, что 27-28 февраля состоится саммит президента США и лидера КНДР. На саммите стороны обсудят прогресс в денуклеаризации Корейского полуострова, о чем договорились еще на первой встрече в прошлом году. 

Южная Корея расчитывает, что по итогам встречи може быть прекращение Корейской войны 1950-1953 годов.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что существует угроза восстановление Северной Кореей ядерных программ. Также Помпео добавил, что сейчас денуклеаризация Корейского полуострова остается невозможной.

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