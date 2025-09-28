Трамп представив план завершення війни в Газі: стали відомі ключові пункти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Al Hadath .

Згідно з документом план президента США Дональда Трампа також передбачає:

Раніше видання Politico вже повідомляло, що під час зустрічі з лідерами арабських країн Трамп начебто пообіцяв не дозволити Ізраїлю анексувати Західний берег річки Йордан.

Нещодавно Трамп анонсував "ефективні" переговори до підписання фінальної мирної угоди із завершення війни у Секторі Газа.

Нагадаємо, спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф анонсував прорив у переговорах щодо завершення війни в Секторі Газа.