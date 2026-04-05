"Откройте чертов пролив, убл*дки": Трамп снова пригрозил Ирану разбомбить его

15:39 05.04.2026 Вс
Трамп намекнул, что будет бомбить Иран во вторник
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп повысил уровень угроз в адрес Ирана, вновь призвав страну к открытию Ормузкого пролива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social.

Читайте также: Битва за Ормузский пролив переносится? В Совбезе ООН взяли паузу, - Reuters

Заметим, что Трамп уже неоднократно угрожал Ирану, устанавливал дедлайны, но сегодня он решил выразиться в более грубой форме.

На этот раз он намекнул, что во вторник будет бомбить в Иране электростанции и мосты, написав, что этот день станет "днем электростанций и днем мостов". Далее он добавил матерные слова.

"Ничего подобного еще не было (речь о предстоящих ударах - ред.). Откройте этот чертов (Ормузский - ред.) пролив, вы, сумасшедшие убл*дки, иначе будете жить в аду - просто смотрите! Слава Аллаху", - резюмировал Трамп.

Трамп и Ормузский пролив

Напомним, что президент США Дональд Трамп уже неоднократно говорил, что намерен закончить войну против Ирана в течение двух-трех недель. При этом давал понять, что может это сделать даже без открытия Ормузкого пролива, так как США от него не зависят.

При этом параллельно он противоречит в тех или иных выступлениях, призывая, чтобы Иран все таки открыл пролив. Например, вчера 4 апреля он анонсировал в соцсетях, что снова дает Ирану 48 часов на открытие пролива. В ином случае страну ждет ад.

Еще сутками ранее, 3 апреля, Трамп написал, что США без проблем откроют Ормузский пролив, заберут иранскую нефть и сделают состояние.

Добавим, что несмотря на угрозы и противоречивость Трампа, разведка США считает, что Иран в ближайшее время вряд ли откроет пролив.

