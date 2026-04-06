Иран отказался открыть Ормузский пролив в обмен на временное перемирие, - Reuters
Иран отказался разблокировать Ормузский пролив для временного прекращения боевых действий. Такой шаг для наступления мира на Ближнем Востоке предусматривает предложение от Пакистана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Агентство со ссылкой на слова иранского чиновника пишет, что Иран получил мирное предложение от Пакистана и рассматривает его. В то же время Тегеран отказывается открывать Ормузский пролив в обмен на временное перемирие.
По его словам, Иран не будет воспринимать никаких сроков и давления по заключению соглашения. Кроме того, Тегеран убежден, что Вашингтон не готов к постоянному прекращению огня.
Reuters сообщило, что Пакистан передал рамочный мирный план Ирана и США в ночь на понедельник, 6 апреля. Исламабад ожидает, что детали договоренностей удастся согласовать уже сегодня.
План предусматривает немедленное прекращение боевых действий, открытие Ормузского пролива, а также заключение мирного соглашения в течение 15-20 дней.
Ультиматум Трампа
Напомним, президент США Дональд Трамп в воскресенье, 5 апреля, дал Ирану 48 часов на то, чтобы он открыл Ормузский пролив. За последние сутки американский лидер уже несколько раз повторил свой призыв. В частности, он обратился к Ирану чуть ли не с матом, назвав их "убл*дками".
Кроме этого, Трамп дал нескольким медиа интервью, заявив, что у Ирана есть время до вторника, 7 апреля. Он отметил, что в случае отказа Тегерана восстановить судоходство США могут нанести удары по энергетической инфраструктуре страны.
Отметим, Тегеран заявлял в свое оправдание, что Ормузский пролив открыт, но только для судов не враждебных Ирану стран. На прошлой неделе Иран согласился разрешить проход через Ормузский пролив 20 единицам кораблей под флагом Пакистана.