Кандидат Трампа в госсекретаре США сделал заявление о войне России против Украины

Марко Рубио, кандидат на должность госсекретаря США от Дональда Трампа, заявил, что для завершения войны в Украине придется пойти на уступки. Это будет касаться обеих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Рубио сказал, что войну между Россией и Украиной нужно прекратить, и что обе страны должны будут пойти на "уступки".

"Эта война должна закончиться, и я думаю, что мы хотим, чтобы она закончилась официальной политикой Соединенных Штатов... призвав к прекращению огня и смелой дипломатии", - сказал он,

Он подчеркнул, что для завершения войны в Украине важно, чтобы все были реалистами.