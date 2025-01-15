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Кандидат Трампа в госсекретаре США сделал заявление о войне России против Украины

США, Среда 15 января 2025 19:25
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Кандидат Трампа в госсекретаре США сделал заявление о войне России против Украины Фото: кандидат на должность госсекретаря США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Марко Рубио, кандидат на должность госсекретаря США от Дональда Трампа, заявил, что для завершения войны в Украине придется пойти на уступки. Это будет касаться обеих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Рубио сказал, что войну между Россией и Украиной нужно прекратить, и что обе страны должны будут пойти на "уступки".

"Эта война должна закончиться, и я думаю, что мы хотим, чтобы она закончилась официальной политикой Соединенных Штатов... призвав к прекращению огня и смелой дипломатии", - сказал он,

Он подчеркнул, что для завершения войны в Украине важно, чтобы все были реалистами.

"На уступки придется пойти со стороны Российской Федерации, но также и со стороны украинцев", - подчеркнул он.

Напомним, что вчера, 14 января, новоизбранный американский президент Дональд Трамп сделал заявление о встрече с Путиным.

Тем временем Bloomberg уже узнал возможные требования российского диктатора Владимира Путина на переговорах с Трампом.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
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