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Зеленский встретился с Рютте: обсудили усиление ПВО и лицензии на производство от США

00:44 18.06.2026 Чт
2 мин
Что сказал Зеленский о встрече с Рютте?
aimg Эдуард Ткач
Зеленский встретился с Рютте: обсудили усиление ПВО и лицензии на производство от США Фото: Владимир Зеленский и Марк Рютте (president.gov.ua)
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Президент Украины Владимир Зеленский провел в Брюсселе встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили укрепление украинской ПВО и другие вопросы укрепления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

По словам Зеленского, встреча с Рютте прошла хорошо.

"Обсудили вопросы, которые договорились реализовать с партнерами в ходе саммита G7. Самое главное - работа над укреплением нашей обороны и получением лицензий от США на производство средств ПВО", - заявил президент.

Кроме того, стороны обсудили пополнение механизма PURL новыми взносами. Глава государства подчеркнул, что эта программа очень помогает в защите жизней, поэтому важно, чтобы поставки антибаллистических ракет были максимально оперативными.

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Также Зеленский поблагодарил Рютте за приглашение на саммит НАТО, который состоится уже в следующем месяце.

"Поблагодарил за приглашение на саммит НАТО, который состоится в Анкаре. Будем работать над тем, чтобы сделать его результативным для защиты Украины. Спасибо, Марк, за поддержку", - подытожил украинский лидер.

Что еще известно

Напомним, что 16 июня президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании G7, на котором также присутствовал президент США Дональд Трамп.

После этой встречи страны G7 опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что они достигли согласия по ряду вопросов, связанных с Украиной.

В частности, стороны договорились об увеличении поставок Украине средств ПВО, дополнительных зенитных систем и ракет-перехватчиков. Также страны рассмотрят вопрос о передаче Украине лицензий, которые позволят производить иностранное вооружение на украинских заводах. Кроме того, страны обязались усилить экономическое давление на РФ.

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