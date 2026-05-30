Украинские оружейники получат новые возможности для расширения производства во время войны
Кабинет министров Украины упростил процедуру передачи государственного имущества в аренду без проведения аукциона для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Норма будет действовать на период военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Кто сможет воспользоваться льготами
По словам Свириденко, новый механизм разработан для производителей, которые обеспечивают Силы обороны критически важным вооружением.
Льготными условиями аренды государственного имущества смогут воспользоваться разработчики - ракетного вооружения, взрывчатых материалов и новых образцов оружия.
Воспользоваться упрощенной процедурой позволят не всем компаниям. Аренда без аукциона будет доступна только для предприятий, которые определены критически важными для экономики и включены Министерством обороны в реестр исполнителей государственных контрактов.
Цель решения правительства
По словам главы правительства, такие шаги позволят значительно ускорить производственные процессы в оборонном секторе.
"Украинские производители способны существенно нарастить производство, а соответственно и преимущество наших военных на поле боя. Правительство делает все возможное для того, чтобы Украина была сильна и вооружена", - подчеркнула Свириденко.
Ожидается, что решение поможет отечественному ОПК оперативно запускать новые производственные площадки и наращивать объемы выпуска оружия для нужд фронта.
Производство оружия в Украине
Напомним, ранее Кабмин выделил еще почти 11 млрд гривен на закупку и производство оружия. Дополнительные 10,8 млрд гривен удалось аккумулировать в специальном фонде государственного бюджета за счет налогов и лицензионных сборов от игорного бизнеса.
Из этой суммы 9 млрд гривен направили на закупку, ремонт и модернизацию техники, а еще почти 2 млрд гривен - на масштабирование внутреннего производства и быстрое внедрение новых технологий в ОПК.
В то же время украинский оборонный сектор активно расширяет международное сотрудничество. В частности, Украина и Европа запускают совместное производство беспилотников за рубежом.
Проекты разворачиваются в кооперации с Норвегией, Нидерландами, Румынией, Германией и другими странами в рамках модели, где украинская сторона делится боевым опытом и технологиями, а европейские партнеры обеспечивают финансирование и мощности.
Кроме того, в Украине наращиваются темпы изготовления собственного ракетного вооружения. Как стало известно, частный оборонный сектор уже производит по три ракеты "Фламинго" в сутки, однако производство ракет "Фламинго" резко возрастет после завершения полного перехода предприятий на двигатели собственной разработки.