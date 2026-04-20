Трамп предупредил о "взрывах многочисленных бомб" в случае завершения перемирия с Ираном

Заявление американского президента прозвучало на фоне того, как делегация США готовится к очередному раунду мирных переговоров с Ираном.

"Начнут взрываться бомбы", - ответил Трамп на вопрос о том, что будет, если завтра вечером закончится перемирие.

Переговоры в Исламабаде

Президент США добавил, что иранские представители должны быть на переговорах в Исламабаде. Он отметил, что Вашингтон договаривался об этом с Тегераном.

"Они должны быть там. Мы договорились быть там, хотя они говорят, что мы этого не делали. Но нет, все было договорено. И мы увидим, будут ли они там. Если их там не будет, это тоже нормально", - сказал Трамп.

По словам американского президента, в результате переговоров США хотят получить от Ирана отказ от ядерного оружия.

"Мы не ведем переговоров ни о чем другом, кроме того, что они не будут иметь ядерного оружия. И это достаточно элементарно, если разобраться. Вот и все", - подчеркнул он.

Переговоры между США и Ираном

напомним, накануне Иран сорвал второй раунд переговоров с США. Делегация Тегерана не явилась на встречу, сославшись на чрезмерные требования Вашингтона и морскую блокаду иранских портов.