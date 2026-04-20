Трамп попередив про "вибухи численних бомб" у разі завершення перемир'я з Іраном

Заява американського президента пролунала на тлі того, як делегація США готується до чергового раунду мирних переговорів з Іраном.

"Почнуть вибухати бомби", - відповів Трамп на питання про те, що буде, якщо завтра ввечері закінчиться перемир’я.

Переговори в Ісламабаді

Президент США додав, що іранські представники мають бути на переговорах в Ісламабаді. Він зауважив, що Вашингтон домовлявся про це з Тегераном.

"Вони повинні бути там. Ми домовилися бути там, хоча вони кажуть, що ми цього не робили. Але ні, все було домовлено. І ми побачимо, чи будуть вони там. Якщо їх там не буде, це теж нормально", - сказав Трамп.

За словами американського президента, в результаті переговорів США хочуть отримати від Ірану відмову від ядерної зброї.

"Ми не ведемо переговорів ні про що інше, крім того, що вони не матимуть ядерної зброї. І це досить елементарне, якщо розібратися. Ось і все", - наголосив він.

Переговори між США та Іраном

нагадаємо, напередодні Іран зірвав другий раунд переговорів зі США. Делегація Тегерана не з'явилася на зустріч, пославшись на надмірні вимоги Вашингтона та морську блокаду іранських портів.