Трамп попередив про "вибухи численних бомб" у разі завершення перемир'я з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо перемир'я з Іраном закінчиться у вівторок, 21 квітня, то "почнуть вибухати численні бомби".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PBS.
Заява американського президента пролунала на тлі того, як делегація США готується до чергового раунду мирних переговорів з Іраном.
"Почнуть вибухати бомби", - відповів Трамп на питання про те, що буде, якщо завтра ввечері закінчиться перемир’я.
Президент США додав, що іранські представники мають бути на переговорах в Ісламабаді. Він зауважив, що Вашингтон домовлявся про це з Тегераном.
"Вони повинні бути там. Ми домовилися бути там, хоча вони кажуть, що ми цього не робили. Але ні, все було домовлено. І ми побачимо, чи будуть вони там. Якщо їх там не буде, це теж нормально", - сказав Трамп.
За словами американського президента, в результаті переговорів США хочуть отримати від Ірану відмову від ядерної зброї.
"Ми не ведемо переговорів ні про що інше, крім того, що вони не матимуть ядерної зброї. І це досить елементарне, якщо розібратися. Ось і все", - наголосив він.
нагадаємо, напередодні Іран зірвав другий раунд переговорів зі США. Делегація Тегерана не з'явилася на зустріч, пославшись на надмірні вимоги Вашингтона та морську блокаду іранських портів.
За добу до цього Дональд Трамп висунув Тегерану ультиматум із вимогою ухвалити нову угоду, пообіцявши знищити критичну інфраструктуру країни в разі відмови. Він уточнив, що дає Ірану час до завершення переговорів у Пакистані.
Тегеран своєю чергою заявив, що не визнає жодних ультиматумів Вашингтона і не буде передавати свій збагачений уран американській стороні чи будь-якій іншій країні.