Это лишь пауза: в Белом доме дали объяснение приостановке военной помощи Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Журналисты спросили у нее, почему Вашингтон принял такое решение именно тогда, когда Россия проводит массированные атаки на мирные города Украины.

"Это не является решением президента и не является решение Пентагона без его (Трампа, -Ред.) одобрения. Ничего из этого не соответствует действительности. Это стандартная процедура пересмотра Пентагоном всех видов оружия, помощи и поддержки, которую США предоставляют всем странам и регионам мира, не только Украине", - подчеркнула она.

Левитт пояснила, что министр обороны США Пит Хэгсет постановил пересмотреть количество вооружений, когда вступил в должность. Это делалось для того, чтобы можно было убедиться, что помощь другим государствам соответствует интересам Вашингтона.

Представительница Белого дома подчеркнула, что приостановка в предоставлении помощи является лишь "временной паузой".

"Это пауза для проверки, чтобы удостовериться, что все, что Пентагон поставляет, служит интересам наших военных",- подчеркнула она.