США отправят больше оружия Украине для обороны, - Трамп
Соединенные Штаты предоставят Украине в рамках военной помощи оружие для защиты.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Нам придется отправить еще оружие, мы обязаны это сделать. Они должны быть способны защищаться. По ним очень сильно бьют. Нам придется послать больше оружия, оборонного оружия - в первую очередь", - сказал он.
По словам американского лидера, он очень сильно разочарован тем, что российский диктатор Владимир Путин не останавливается. Трамп подчеркнул, что гибнут люди.
"Я разочарован тем, что президент Путин не остановился", - возмутился он, добавив, что глава Кремля, судя по всему, не собирается останавливать войну.
Приостановят ли США поставки помощи Украине
Напомним, 1 июля в СМИ появилась информация, что США частично прекратили поставки военной помощи Украине. Однако Трамп заверил, что Вашингтон продолжают поставлять оружие Украине.
По данным Госдепа, Киев заблаговременно получил предупреждение от Вашингтона о приостановке помощи.
В то же время, 8 июля в Белом доме пояснили, что приостановка помощи носит лишь временный характер, поскольку Пентагону необходимо время на пересмотр этого процесса, чтобы убедиться, что помощь другим государствам соответствует интересам Вашингтона.
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