США отправят больше оружия Украине для обороны, - Трамп

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Нам придется отправить еще оружие, мы обязаны это сделать. Они должны быть способны защищаться. По ним очень сильно бьют. Нам придется послать больше оружия, оборонного оружия - в первую очередь", - сказал он.

По словам американского лидера, он очень сильно разочарован тем, что российский диктатор Владимир Путин не останавливается. Трамп подчеркнул, что гибнут люди.

"Я разочарован тем, что президент Путин не остановился", - возмутился он, добавив, что глава Кремля, судя по всему, не собирается останавливать войну.