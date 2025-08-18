Посол США при НАТО объяснил позицию Вашингтона по гарантиях безопасности для Украины

США не исключают, что могут присоединиться к странам, которые предоставят Украине гарантии безопасности. Но любые гарантии безопасности будут за пределами НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США при НАТО Мэттью Уитакера в эфире Fox News .

Он подчеркнул, что НАТО имеет архитектуру безопасности в Европе, и это важно для европейских союзников, США и Канады.

"В то же время было очень четко указано, что любые гарантии безопасности будут за пределами НАТО, даже если США будут участвовать в гарантиях безопасности", - сказал постпред.

Уитакер напомнил словам спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о гарантиях безопасности по принципу пятой статьи НАТО. Эта статья Североатлантического договора гласит, что вооруженное нападение на одну из стран НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов Альянса.

"Я предполагаю, что есть военные, "коалиция решительных", в которую входят Франция, Германия, Великобритания и, возможно, Соединенные Штаты, что такой же тип нападения на одного является нападением на всех, будет частью этого (гарантий безопасности, - ред.)", - пояснил Уитакер.

Он добавил, что Украина будет частью "коалиции решительных", и это один из ключевых вопросов, который будет рассматриваться на встрече в Белом доме.