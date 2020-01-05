ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп пообіцяв непропорційну відповідь на агресію Ірану

Новини » В світі     05.01.2020 - 22:59
Трамп пообіцяв непропорційну відповідь на агресію Ірану
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп заявив, що США швидко і повною мірою дадуть відповідь на агресію проти Ірану американців і американських об'єктів

Президент США Дональд Трамп поінфрмував Конгрес про те, що Вашингтон може непропорційно відповісти на атаку з боку Ірану. Про це він написав у Twitter.

За його словами, таке офіційне повідомлення не передбачається, але він все ж його робить.

"Ці пости в соцмережах послужать повідомленням Конгресу США про те, що якщо Іран вдарить по якомусь громадянину США або по американській цілі, США швидко і повною мірою дадуть відповідь, можливо, непропорційно. Таке офіційне повідомлення не передбачається, але воно, тим не менш, зроблено!", - написав Трамп.

Трамп пообіцяв непропорційну відповідь на агресію Ірану

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив завдати "швидкий і сильний удар" 52 об'єктів на території Ірану. Зокрема, до цього переліку були включені об'єкти культури. Удар по об'єктах Ірану, за словами Трампа, відбудеться в разі нападу Тегерана на американців.

Пізніше Трамп заявив, що Сполучені Штати застосують нове озброєння, на яке було витрачено 2 трильйони доларів, у разі агресивних дій проти американських військових з боку Тегерана. Трамп підкреслив, що вдарить по Ірану без всяких коливань.

Міністерство закордонних справ Ірану США направило ноту протесту після погроз Трампа завдати ударів по культурним об'єктам республіки.

Як відомо, за наказом Трампа військові США завдали удару біля аэрорта в Ірані по автоколоні іранського генерала Касема Сулеймані. Він загинув. Трамп назвав Сулеймані "терористом номер один у світі". За словами американського президента, Сулеймані "планував неминучі нападу" на американців.

Іран відмовився від основного зобов'язання за ядерною угодою Іран готує удар по силам США у відповідь на вбивство Сулеймані
Новини України Сполучені Штати АмерикиІранДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся