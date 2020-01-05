Трамп пообіцяв непропорційну відповідь на агресію Ірану

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп заявив, що США швидко і повною мірою дадуть відповідь на агресію проти Ірану американців і американських об'єктів

Президент США Дональд Трамп поінфрмував Конгрес про те, що Вашингтон може непропорційно відповісти на атаку з боку Ірану. Про це він написав у Twitter.

За його словами, таке офіційне повідомлення не передбачається, але він все ж його робить.

"Ці пости в соцмережах послужать повідомленням Конгресу США про те, що якщо Іран вдарить по якомусь громадянину США або по американській цілі, США швидко і повною мірою дадуть відповідь, можливо, непропорційно. Таке офіційне повідомлення не передбачається, але воно, тим не менш, зроблено!", - написав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив завдати "швидкий і сильний удар" 52 об'єктів на території Ірану. Зокрема, до цього переліку були включені об'єкти культури. Удар по об'єктах Ірану, за словами Трампа, відбудеться в разі нападу Тегерана на американців.

Пізніше Трамп заявив, що Сполучені Штати застосують нове озброєння, на яке було витрачено 2 трильйони доларів, у разі агресивних дій проти американських військових з боку Тегерана. Трамп підкреслив, що вдарить по Ірану без всяких коливань.

Міністерство закордонних справ Ірану США направило ноту протесту після погроз Трампа завдати ударів по культурним об'єктам республіки.

Як відомо, за наказом Трампа військові США завдали удару біля аэрорта в Ірані по автоколоні іранського генерала Касема Сулеймані. Він загинув. Трамп назвав Сулеймані "терористом номер один у світі". За словами американського президента, Сулеймані "планував неминучі нападу" на американців.