Трамп погрожував вдарити по більше півсотні об'єктів в Ірані

Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Атаки можуть включити в себе також об'єкти культури

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв завдати "швидкий і сильний удар по 52 цілях в Ірані. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

За його словами, в цей перелік включені також об'єкти культури. Атака на Іран відбудеться у випадку нападу Тегерана на американців.

"Хай це послужить попередженням, що якщо Іран завдасть удару по американцям або американському майну, ми націлені на 52 позиції в Ірані (згідно з 52 американськими заручниками, захоплених Іраном багато років тому), деякі високого рівня і значущі для Ірану та іранської культури, і ці цілі, як і сам Іран, зазнають швидкого і сильного удару. США більше не хоче будь-яких загроз", - написав Трамп в Twitter.

Американський президент також розкритикував загрози Ірану помститися за вбивство в Багдаді генерала КВІР Касема Сулеймані, якого він назвав лідером терористів.

Трамп, говорячи про 52 американських заручників, мав на увазі захоплення посольства США в Тегерані в листопаді 1979 року після ісламської революції в Ірані. Тоді у руках протестувальників, які вимагали від США видачі шаха Мохаммеда Рези Пехлеві, виявилися 66 осіб, незабаром 13 з них були відпущені, решта 52 заручника пробули в полоні 444 дні і опинилися на волі лише в 1981 році.

Нагадаємо, за наказом Трампа військові США завдали удару біля аэрорта в Ірані по автоколоні іранського генерала Касема Сулеймані. Він загинув. Трамп назвав Сулеймані "терористом номер один у світі". За словами американського президента, Сулеймані "планував неминучі нападу" на американців.