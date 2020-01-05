Трамп пригрозив застосувати нове озброєння за 2 трлн доларів проти Ірану

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

США готові застосувати нове озброєння проти Ірану у разі атаки Тегерана на американські бази

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану застосуванням нового озброєння у разі атак з боку Тегерана проти американських військових баз. Про це американський президент написав у своєму Twitter.

За його словами, США готове застосувати нове озброєння, на яке було витрачено 2 трильйони доларів.

"Сполучені Штати тільки що витратили 2 трлн доларів на військове обладнання... Якщо Іран атакує американську базу або будь-якого американця, ми відправимо щось з цього досконалого нового, прекрасного озброєння в їх сторону без вагань", - заявив Трамп.

Нагадаємо, 3 січня за наказом Трампа військові США завдали удару біля аеропорту в Ірані по автоколоні. В результаті загинув іранський генерал Касем Сулеймані. Пізніше президент США назвав Сулеймані "терористом номер один у світі", а також заявив, що Сулеймані "планував неминучі нападу" на американців.

Раніше Трамп пригрозив завдати "швидкий і сильний удар по 52 цілях в Ірані, якщо відбудуться атаки на американців. При цьому в списку можуть бути включені також об'єкти культури.