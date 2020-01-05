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Іран направив США ноту протесту через погрози Трампа

Новини » Політика     05.01.2020 - 18:46
Іран направив США ноту протесту через погрози Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

В Тегерані назвали погрози президента США неприйнятними

Міністерство закордонних справ Ірану направило Сполученим Штатам Америки ноту протесту після погроз Дональда Трампа завдати ударів по культурним об'єктам республіки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MEHR.

За даними іранського видання, МЗС Ірану викликало посла Швейцарії, який представляє інтереси Вашингтону, щоб передати офіційну ноту протесту через суботню заяву американського президента.

У Тегерані заявили, що "ворожі, загрозливі та образливі" заяви Трампа про удари по іранським культурним об'єктам жодним чинним не прийнятні, а також "повністю порушують міжнародне право".

"Такі погрози щодо знищення культурних та історичних об'єктів, що вважається військовим злочином та порушенням міжнародного права, нагадують монгольське вторгнення або дії терористичних організацій", - заявили в МЗС Ірану.

Зазначається, що посол Швейцарії пообіцяв якомога швидше передати повідомлення іранського відомства керівництву США.

Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп пригрозив завдати "швидкий і сильний удар" по 52 об'єктам на території Ірану. Зокрема, в цей перелік було включено об'єкти культури. Удар по об'єктам Ірану, за словами Трампа, відбудеться у випадку нападу Тегерана на американців.

Пізніше Трамп заявив, що Сполучені Штати застосують нове озброєння, на яке було витрачено 2 трильйони доларів, у разі агресивних дій проти американських військових з боку Тегерану. Трамп наголосив, що ударить по Ірану без жодних вагань.

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