Трамп похвастался, что при нем Украина "не потеряла бы территории"

Президент США Дональд Трамп считает, что если бы он занимал пост президента, Украина не потеряла бы территории, а войны удалось бы избежать.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном.