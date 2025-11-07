Трамп похвалився, що при ньому Україна "не втратила б території"
Президент США Дональд Трамп вважає, що якби він обіймав посаду президента, Україна не втратила б території, а війни вдалося б уникнути.
Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив на зустрічі з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.
Трамп вкотре повторив, що війна Росії проти України мала тривати один тиждень. Він додав, що не розуміє, чому бойові дії тривають уже майже чотири роки.
"Взагалі вона ніколи не повинна була початися. І я б вирішив цю проблему, не поступившись нічим. Україна залишилася б такою, яка є. Тож було допущено колосальні помилки задовго до мого приходу", - додав він.
За словами Трампа, він "успадкував хаос" і намагається його вирішити.
Що говорив Трамп раніше
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп уже неодноразово заявляв, що війна Росії проти України не почалася б, якби він був президентом США.
До свого другого президентського терміну американський лідер висловлював упевненість, що зможе завершити війну в Україні, оскільки він "добре ладнав" із російським диктатором Володимиром Путіним.
Він також говорив, що вважав війну РФ проти України "найлегшою" в контексті можливого завершення.
Нещодавно Трамп визнав, що Путін його підвів. При цьому, за його словами, хороші стосунки з главою Кремля вже нічого не значили.
Крім того, американський президент скасував зустріч із російським диктатором. За його словами, це сталося через те, що росіяни "поки що не хочуть зупинятися".
Водночас Трамп допускав, що війну РФ проти України все ж вдасться завершити. За його словами, шанси на зустріч із Путіним ще залишаються високими.