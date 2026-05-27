Британская разведка впервые подтвердила масштабы потерь России в войне

Глава британской разведывательной службы GCHQ Энн Кист-Батлер заявила, что Россия потеряла в войне против Украины почти 500 тысяч военных, а российский диктатор Владимир Путин "отступает на поле боя".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Такую оценку Кист-Батлер озвучила во время первой ежегодной лекции GCHQ.

Это первый случай, когда высокопоставленный чиновник Великобритании публично озвучил оценку российских потерь на пятом году полномасштабной войны.

По ее словам, Кремль параллельно усиливает гибридную активность против Великобритании и стран Европы.

"Россия расширяет свою ежедневную гибридную деятельность против Великобритании и Европы", - заявила глава GCHQ.

Она уточнила, что речь идет об атаках на критическую инфраструктуру, киберпространство, демократические процессы, логистические цепи и подводные коммуникации.

"Но позвольте мне четко отметить, что в условиях такой агрессии и хаоса GCHQ неутомимо работает вместе с партнерами по разведке и обороне, чтобы ослабить и уменьшить российскую угрозу", - добавила Кист-Батлер.

Также она заявила, что британские спецслужбы "препятствуют попыткам России контрабандой вывозить западные технологии; отражают ее кибератаки и противодействуют безрассудным саботажам и попыткам убийств".

Отдельно глава разведки упомянула о случаях диверсий в Европе. В частности, в посылках DHL, которые транспортировались через Германию и Великобританию, были обнаружены зажигательные устройства. Одно из них вспыхнуло в Лейпциге, другое - на складе в Бирмингеме.