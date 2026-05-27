ua en ru
Ср, 27 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Британская разведка впервые подтвердила масштабы потерь России в войне

18:14 27.05.2026 Ср
2 мин
Оккупанты несут колоссальные потери и отступают
aimg Мария Науменко
Британская разведка впервые подтвердила масштабы потерь России в войне Фото: российский военный (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Глава британской разведывательной службы GCHQ Энн Кист-Батлер заявила, что Россия потеряла в войне против Украины почти 500 тысяч военных, а российский диктатор Владимир Путин "отступает на поле боя".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Читайте также: Армия РФ создает иллюзию наступления, но преимущество на стороне Украины, - CNN

Такую оценку Кист-Батлер озвучила во время первой ежегодной лекции GCHQ.

Это первый случай, когда высокопоставленный чиновник Великобритании публично озвучил оценку российских потерь на пятом году полномасштабной войны.

По ее словам, Кремль параллельно усиливает гибридную активность против Великобритании и стран Европы.

"Россия расширяет свою ежедневную гибридную деятельность против Великобритании и Европы", - заявила глава GCHQ.

Она уточнила, что речь идет об атаках на критическую инфраструктуру, киберпространство, демократические процессы, логистические цепи и подводные коммуникации.

"Но позвольте мне четко отметить, что в условиях такой агрессии и хаоса GCHQ неутомимо работает вместе с партнерами по разведке и обороне, чтобы ослабить и уменьшить российскую угрозу", - добавила Кист-Батлер.

Также она заявила, что британские спецслужбы "препятствуют попыткам России контрабандой вывозить западные технологии; отражают ее кибератаки и противодействуют безрассудным саботажам и попыткам убийств".

Отдельно глава разведки упомянула о случаях диверсий в Европе. В частности, в посылках DHL, которые транспортировались через Германию и Великобританию, были обнаружены зажигательные устройства. Одно из них вспыхнуло в Лейпциге, другое - на складе в Бирмингеме.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия ежемесячно теряет на фронте 30-35 тысяч военных.

По его словам, в некоторых районах соотношение потерь между украинскими и российскими силами сейчас достигает 1 к 8 в пользу Украины.

В то же время в Офисе президента Украины не исключают, что после выборов в Госдуму РФ в 2026 году Владимир Путин может объявить всеобщую мобилизацию. Руководитель ОП Павел Палиса заявил, что Украина учитывает такой сценарий и готовится реагировать на возможное расширение мобилизационных мероприятий в России.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Российская Федерация
Новости
Зеленский направил Трампу срочное письмо о критической нехватке ПВО
Зеленский направил Трампу срочное письмо о критической нехватке ПВО
Аналитика
"Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст