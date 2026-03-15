Трамп угрожает повторным ударом по острову Харг, несмотря на обещания Ирана отомстить

Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми ударами по иранскому острову Харг, который является ключевым центром экспорта иранской нефти. По его словам, если Тегеран попытается заблокировать Ормузский пролив, США могут нанести новые атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Американский лидер написал, что страны, которые получают нефть через этот пролив, должны помочь обеспечить его безопасность. Он выразил надежду, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства отправят туда свои военные корабли для охраны морских путей.

Иран обещает эскалацию

В ответ Иран заявил, что усилит свои атаки после американских ударов по их объектам. По данным СМИ, иранские силы уже запускали ракеты и беспилотники, в частности по энергетической инфраструктуре в регионе и по дипломатическим объектам США.

Также сообщалось об атаках на энергетические объекты в ОАЭ и другие цели, связанные с США. Иран предупредил гражданских покидать районы, связанные с американскими интересами.

Почему Ормузский пролив важен

Ормузский пролив является одним из важнейших морских путей в мире:

через него проходит около 20% мировых поставок нефти и значительная часть LNG ,

он соединяет Персидский залив с Индийским океаном.

Любые перебои с судоходством в этой зоне могут существенно повлиять на мировые энергетические рынки и вызвать рост цен на нефть.