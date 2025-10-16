RU

Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Трамп пригрозил ХАМАСу полной ликвидацией и назвал условие

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Боевикам ХАМАС грозит полная ликвидация, если они продолжат убивать людей в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента США Дональда Трампа в его соцсети Truth Social.

"Если ХАМАС продолжит убивать людей в Газе, что не является частью соглашения, у нас не останется другого выбора, как войти туда и убить их. Спасибо за внимание к этому вопросу!", - написал Трамп.

 

Мирное соглашение Израиля и ХАМАС

Напомним, США разработали мирный план для завершения войны Израиля с ХАМАС, который состоит из 20 пунктов.

На такую инициативу согласились обе воюющие стороны. На этой неделе в Египте с участием президента Дональда Трампа и еще трех лидеров было подписано мирное соглашение по Сектору Газа.

При этом боевики ХАМАС уже передали Израилю всех заложников. Их освобождали в несколько этапов.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что разоружение группировки ХАМАС является следующим шагом в рамках мирного соглашения для Газы после возвращения заложников. В случае отказа сложить оружие "начнется полный хаос".

В то же время Трамп заявил, что Израиль может снова начать боевые действия в Секторе Газа. Такая возможность допускается, если боевики ХАМАС откажутся от разоружения.

