ua en ru
Чт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп пригрозил ХАМАСу полной ликвидацией и назвал условие

Четверг 16 октября 2025 21:30
UA EN RU
Трамп пригрозил ХАМАСу полной ликвидацией и назвал условие Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Боевикам ХАМАС грозит полная ликвидация, если они продолжат убивать людей в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента США Дональда Трампа в его соцсети Truth Social.

"Если ХАМАС продолжит убивать людей в Газе, что не является частью соглашения, у нас не останется другого выбора, как войти туда и убить их. Спасибо за внимание к этому вопросу!", - написал Трамп.

Мирное соглашение Израиля и ХАМАС

Напомним, США разработали мирный план для завершения войны Израиля с ХАМАС, который состоит из 20 пунктов.

На такую инициативу согласились обе воюющие стороны. На этой неделе в Египте с участием президента Дональда Трампа и еще трех лидеров было подписано мирное соглашение по Сектору Газа.

При этом боевики ХАМАС уже передали Израилю всех заложников. Их освобождали в несколько этапов.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что разоружение группировки ХАМАС является следующим шагом в рамках мирного соглашения для Газы после возвращения заложников. В случае отказа сложить оружие "начнется полный хаос".

В то же время Трамп заявил, что Израиль может снова начать боевые действия в Секторе Газа. Такая возможность допускается, если боевики ХАМАС откажутся от разоружения.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль Дональд Трамп Сектор Газа
Новости
Трамп объявил о "прорыве" и анонсировал новый саммит с Путиным в Будапеште
Трамп объявил о "прорыве" и анонсировал новый саммит с Путиным в Будапеште
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит