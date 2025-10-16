ua en ru
Трамп пригрозив ХАМАСу повною ліквідацією і назвав умову

Четвер 16 жовтня 2025 21:30
UA EN RU
Трамп пригрозив ХАМАСу повною ліквідацією і назвав умову Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Бойовикам ХАМАС загрожує повна ліквідація, якщо вони продовжать вбивати людей у Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента США Дональда Трампа у його соцмережі Truth Social.

"Якщо ХАМАС продовжить вбивати людей у Газі, що не є частиною угоди, у нас не залишиться іншого вибору, як увійти туди й вбити їх. Дякуємо за увагу до цього питання!", - написав Трамп.

Мирна угода Ізраїлю і ХАМАС

Нагадаємо, США розробили мирний план для завершення війни Ізраїлю з ХАМАС, який складається з 20 пунктів.

На таку ініціативу погодилися обидві воюючі сторони. Цього тижня в Єгипті за участю президента Дональда Трампа та ще трьох лідерів було підписано мирну угоду щодо Сектора Газа.

При цьому бойовики ХАМАС уже передали Ізраїлю всіх заручників. Їх звільняли в кілька етапів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що роззброєння угрупування ХАМАС є наступним кроком у рамках мирної угоди для Гази після повернення заручників. У разі відмови скласти зброю "почнеться повний хаос".

Водночас Трамп заявив, що Ізраїль може знову почати бойові дії в Секторі Газа. Така можливість допускається, якщо бойовики ХАМАС відмовляться від роззброєння.

