Трамп поговорить із Навроцьким через інцидент з російськими дронами, - ЗМІ

Середа 10 вересня 2025 17:44
Трамп поговорить із Навроцьким через інцидент з російськими дронами, - ЗМІ Фото: президент Польщі Кароль Навроцький та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп, імовірно, зателефонує сьогодні, 10 вересня, президенту Польщі Каролю Навроцькому. Дзвінок відбудеться після того, як Польщу атакували російські дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента AFP Денні Кемпа в соцмережі X.

"Президент Трамп і Білий дім відстежують повідомлення з Польщі, і є плани, що президент Трамп сьогодні поговорить із президентом Навроцьким", - наводить Кемп слова неназваного представника Білого дому.

До слова, журналісти вже запитували Трампа про російські дрони в Польщі, але він проігнорував запитання.

Російські дрони в повітряному просторі Польщі

Нагадаємо, росіяни в ніч на 10 вересня запустили по Україні дрони та ракети. Ворог, зокрема, атакував західні області України.

Під час атаки деякі дрони залетіли в повітряний простір Польщі. Польська протиповітряна оборона почала збивати повітряні цілі.

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що загалом у повітряному просторі країни вночі зафіксували 19 російських дронів. При цьому збити вдалося чотири безпілотники.

У зв'язку з такою атакою Північноатлантичний альянс застосував 4 статтю. Йдеться про ініціацію консультацій.

