Трамп поговорить із Навроцьким через інцидент з російськими дронами, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп, імовірно, зателефонує сьогодні, 10 вересня, президенту Польщі Каролю Навроцькому. Дзвінок відбудеться після того, як Польщу атакували російські дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента AFP Денні Кемпа в соцмережі X .

"Президент Трамп і Білий дім відстежують повідомлення з Польщі, і є плани, що президент Трамп сьогодні поговорить із президентом Навроцьким", - наводить Кемп слова неназваного представника Білого дому.

До слова, журналісти вже запитували Трампа про російські дрони в Польщі, але він проігнорував запитання.