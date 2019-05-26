Трамп відзначив прогрес у торговельних переговорах з Японією

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Американський лідер очікує дуже успішних переговорів після парламентських виборів у Японії, які мають відбутися в липні

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який зараз перебуває з офіційним візитом у Японії, заявив про успіх у торговельних переговорах з Японією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа в Twitter.

"Ми досягли великого прогресу в наших торгових переговорах з Японією. Велика увага приділяється сільському господарству і яловичини", - заявив американський лідер.

Також вын зазначив, що очікує дуже успішних переговорів після парламентських виборів у Японії, які мають відбутися в липні.

Great progress being made in our Trade Negotiations with Japan. Agriculture and beef heavily in play. Much will wait until after their July elections where I anticipate big numbers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 травня 2019 р.

Зазначимо, що президент США став першим іноземним лідером, який приїхав в країну після того, як 1 травня імператор Нарухіто зійшов на престол.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 24 травня президент США Дональд Трамп відправився в Японію з чотириденним робочим візитом.

У програмі візиту американського лідера заплановані в основному зустрічі церемоніального і розважального характеру, хоча представник Білого дому пообіцяв, що президент "оголосить про деяких істотних новинах" під час перебування в Японії.

Крім того, в перший день свого державного візиту до Японії президент США Дональд Трамп зустрівся з японськими бізнесменами в посольстві США.