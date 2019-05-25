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Трамп почав візит до Японії

Новини » Політика    25.05.2019 - 18:56
Трамп почав візит до Японії
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/WhiteHouse)

Трамп розпочав кількаденний державний візит до Японії

У перший день свого державного візиту до Японії президент США Дональд Трамп у посольстві США зустрівся з японськими бізнесменами. Про це Трамп повідомляє у Twitter.

Трамп розпочав кількаденний державний візит до Японії. Він став першим закордонним лідером, який приїхав до країни після того, як 1 травня імператор Нарухіто зійшов на престол.

"Після прибуття до Токіо, президент Дональд Трамп розмовляв з японськими бізнес-лідерами у посольстві США в Японії", - йдеться в дописі. 

Під час прес-конференції Трампа та японського прем'єр-міністра Сіндзо Абе, яка запланована на понеділок, 27 травня, будуть оголошені "кілька дуже цікавих заяв, що стосуються всього спектру відносин" між Штатами і Японією.

Також 27 травня Трамп відвідає державний банкет, влаштований в його честь новим імператором Нарухіто, зіграє в гольф з прем'єр-міністром Абе і відвідає чемпіонат з сумо. Планується, що президент США вручить переможцю чемпіонату "Кубок Трампа".

Сіндзо Абе планує переконати Трампа в тому, що наступний саміт "Великої двадцятки" потрібно буде провести в японській Осаці. Крім того, прем'єр Японії збирається переконати президента США в необхідності участі в саміті "Великої сімки", який відбудеться влітку у Франції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе в Білому домі заявив, що не виключає укладення нового торгового угоди між країнами ще до його візиту в Токіо в травні.

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